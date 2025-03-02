إيلون ماسك يستقبل مولوده الـ14

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كشفت شيفون زيلس، المديرة التنفيذية في شركة نيورالينك، عن قدوم طفل جديد لرجل الأعمال الأميركي ايلون ماسك، ليُصبح أبًا للمرة الرابعة عشرة.وأعلنت زيلس، البالغة من العمر 38 عامًا، عن ولادة طفلها الرابع من ماسك، في منشور على منصة اكس قائلة: "بعد مناقشة الأمر مع إيلون، وبمناسبة عيد ميلاد أركاديا الجميلة، شعرنا أنه من الأفضل مشاركة أخبار ابننا الرائع، سيلدون لايكورغوس. يمتلك بنية قوية وقلبًا طيبًا.. نحبه كثيرًا".ومن جانبه، عبّر ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، عن سعادته بالخبر عبر تعليق بسيط تضمن قلبًا أحمر.وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في حزيران 2024، إلى أن ماسك وزيلس رُزقا بطفل ثالث في سرية مطلع العام.وفي اليوم التالي، علّق ماسك مؤكدًا ولادة طفله الثاني عشر، قائلًا:"أما عن كوني أبًا سريًا، فهذا غير صحيح. جميع أصدقائنا وعائلتنا يعلمون. عدم إصدار بيان صحفي لا يعني أن الأمر كان سريًا".وأنجب ماسك من زيلس توأميه سترايدر وأزور في 2021، كما أنجب ابنته إكسا دارك سايدريل من المغنية غرايمز بعد شهر واحد فقط، عبر تأجير الأرحام.بالإضافة إلى ذلك، لديه طفلان آخران من غرايمز، وستة أطفال من زوجته السابقة جاستين ويلسون.ولا يخفي ماسك دعمه لإنجاب المزيد من الأطفال، مؤكدًا أنه يسعى لقضاء أكبر وقت ممكن معهم ليكون أبًا جيدًا لهم. (ارم نيوز)