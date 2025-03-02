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عربي-دولي
في أول أيام رمضان.. رجل يقتل والده ويحرق جثته!
Lebanon 24
02-03-2025
|
01:55
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في أول يوم من شهر مضان، أقدم شاب مصري على قتل والده وإحراق جثته في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بسب خلافات بينهما.
وألقت الشرطة القبض على الشاب وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.
وبدأت السلطات المصرية بالتحقيق بعد تلقيها إخطارًا بالعثور على جثمان شخص داخل قطعة أرض زراعية بين قريتي قرقيرة والشعالة بمدينة السنبلاوين. وقد كشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الجثمان لشخص يدعى "عزت ش أ" في العقد الخامس من عمره ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.
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كما بيّنت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه، وذلك نتيجة خلافات مع والده بسبب بيع عدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم.
وأضافت أن الابن الشاب استعان بصديق له لمساعدته في قتل والده، فقام الاثنان بحمل الجثمان ووضعه داخل أرض زراعية وأشعلا النيران، محاولين التخلص من معالمه. (ارم نيوز)
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