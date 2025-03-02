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نتنياهو يوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.. ويحذر حماس

Lebanon 24
02-03-2025 | 02:19
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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لما ذكره مكتبه يوم الأحد.

وأوضح المكتب أن "إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين"، مضيفًا أنه "إذا استمرت حركة حماس في رفض الإفراج عن المختطفين، فستترتب عواقب أخرى".
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وأفادت القناة 12 بأن القرار الإسرائيلي جاء "بعد انتهاء وقف إطلاق النار رسميًا يوم السبت، ورفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو وافق في مساء السبت على قرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 
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