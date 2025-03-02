أميركا تعلن توقيع قرار لتسريع تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل

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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن توقيع قرار يهدف إلى تسريع تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.وقال روبيو إنه استخدم صلاحيات الطوارئ لتسريع تسليم المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، في وقت يشهد فيه القطاع وقفًا "هشًا" لإطلاق النار مع حركة "حماس".يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، حيث أشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة وافقت على صفقات أسلحة لإسرائيل منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي بعد قرار إدارة ترامب إلغاء القيود التي كانت مفروضة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، مما سيساهم في تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات العسكرية.وأكد روبيو أن إدارة ترامب ستواصل استخدام جميع الخيارات المتاحة لضمان التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء الجمعة الموافقة على بيع معدات عسكرية متطورة لإسرائيل بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، متجاوزة آلية الرقابة التقليدية للكونغرس عبر بند الطوارئ.تتضمن الصفقات توريد أكثر من 35,500 قنبلة جوية من طراز MK 84 وBLU-117، بالإضافة إلى 4,000 رأس حربي من طراز I-2000، المصمم لاختراق المخابئ المحصنة. كما تشمل الصفقة 4,799 قنبلة من طراز BLU-110A/B بوزن 1000 رطل، إلى جانب 5,000 مجموعة توجيه JDAM، التي تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر موجهة عالية الدقة.ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027. وتأتي هذه الصفقة بعد موافقة سابقة هذا الشهر على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، مما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام. (روسيا اليوم)