خامنئي يعلق على "أحداث أوكرانيا".. وهذا ما قاله

Advertisement

شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة أن تنظر الحكومات التي تسند ظهرها بالولايات المتحدة وأوروبا إلى وضع أوكرانيا اليوم، مشيرا إلى أن مساندة الغرب للحكومات التي صنعتها مجرد سراب.وكتب الحساب الرسمي للمرشد على منصة "إكس": "العبرة الأولى من أحداث أوكرانيا هي أن مساندة القوى الغربية للحكومات التي صنعتها ليست سوى سراب ولا تمثّل مساندة حقيقية".وأضاف: "يجب على جميع الحكومات أن تدرك هذا الأمر. فلتنظر الحكومات التي تسند ظهرها بأميركا وأوروبا إلى وضع أوكرانيا اليوم، وأفغانستان في الأمس".