"لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى إيران

استأنفت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران رحلاتها إلى إيران بعد أشهر من التوقف بسبب توترات عسكرية.



وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، هبطت طائرة للوفتهانزا في طهران أمس السبت. (الامارات 24)