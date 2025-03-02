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إقتصاد

"لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى إيران

Lebanon 24
02-03-2025 | 05:10
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استأنفت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران رحلاتها إلى إيران بعد أشهر من التوقف بسبب توترات عسكرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، هبطت طائرة للوفتهانزا في طهران أمس السبت. (الامارات 24)
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