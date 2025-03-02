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عربي-دولي

مشاهد مُرعبة... إشتعال النيران بطائرة "بوينغ" وهي في السماء (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2025 | 05:19
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة اشتعلت النيران في أحد محركاتها بسبب سرب من الطيور، ما اضطرها للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه.
وتعرضت طائرة "بوينغ 767" لعطل بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، ما اضطرها إلى العودة بشكل عاجل إلى مطار نيوآرك في نيوجيرسي الأميركية.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة هبوط الطائرة، بينما لا يزال المحرك يطلق ألسنة اللهب قبل أن تتوقف على المدرج.
 
ووفقًا للتقارير الأولية، يُرجح أن يكون اصطدام الطائرة بسرب من الطيور هو السبب وراء اندلاع الحريق. (سبوتنيك)
 
 
 
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