إستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤولون في القطاع الطبي.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن أنّ المدفعية الإسرائيليّة قصفت شرق خانيونس جنوبي القطاع اليوم الأحد. (سكاي نيوز)