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عربي-دولي

بسبب "العملة".. البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية

Lebanon 24
02-03-2025 | 07:04
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أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير المالية عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية. وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.


وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
 
وفي وقت سابق من الأحد، بدأ البرلمان الإيراني جلسة تخللها  تصويت لحجب الثقة عن وزير المالية، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية الريال. (سكاي نيوز عربية)
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