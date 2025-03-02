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عربي-دولي

إيران تغلق 1000 كيلومتر من حدودها مع أفغانستان

Lebanon 24
02-03-2025 | 08:16
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أعلن حسين موسوي رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة الإيرانية أنه سيتم إغلاق نحو 1000 كيلومتر من الحدود الإيرانية مع أفغانستان.

وأضاف موسوي خلال مراسم تكريم المهندسين والمتخصصين في القوات البرية في الجيش الإيراني اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ القرار لمنع دخول "الإرهابيين وتهريب المخدرات".
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وأكد أنه تم استقدام الفرق الهندسية لمعالجة القضية وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشروع إغلاق الحدود سيستمر 8 سنوات. (روسيا اليوم)
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