17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البعريني: لحوار برعاية رئيس الجمهورية
Lebanon 24
02-03-2025
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني خلال لقائه وفودًا في عكار الى "أننا نبدأ شهر رمضان وغدًا الصيام لدى الطوائف المسيحية، وكلنا أمل بتعافي لبنان من محنته وقيام دولة عادلة ذات سيادة كاملة تحقق آمال شعبها".
Advertisement
وقال: "في مجلس النواب، بدأنا كلمتنا بمطلب مهم وهو إعادة النظر بتعويضات العسكريين، فلا يجوز أن يخرج العسكري من الخدمة وتقاعده لا يكفي لشراء أدنى متطلبات الحياة، وهذا مطلب لا يخص عكار بل كل عسكر لبنان. اما المطلب الثاني فيتعلق بالتعويض على المزارعين جراء موجة الصقيع، فمن دون قطاع زراعي لا نهوض للبلد."
وتطرّق البعريني الى زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى السعودية، واكد أن "هذه الزيارة تفتح الأفق اللبناني على المملكة والدول العربية، فلبنان يجب أن يعود ويلعب دوره كصلة وصل بين الشرق والغرب، واليوم نخوض معركة الحفاظ على وجه لبنان الحضاري، وهو صراع لا يُستهان به، وكلنا ثقة بأن الزيارة وسياسة العهد ستعيد وصل ما انقطع من علاقات لبنانية-سعودية ولبنانية-عربية".
وتوجّه إلى الطائفة الشيعية قائلا: "حان الوقت لنكون صفًا وطنيًا واحدًا، نناشدكم العودة إلى مشروع الدولة التي تحمي الجميع، وتحت سقفها نبني ونحمي، الفرصة ذهبية فلا تضيّعوها في سوق المفاوضات الدولية."
وأوضح البعريني "أننا طرحنا الفدرالية تحت سقف الدستور وحماية لبنان من التقسيم فقامت الدنيا ولم تقعد، فلماذا هذه الهستيريا؟ لانهم لا يقبلون خروج مثل هكذا طروحات تقدّمية من ابن عكار؟ فليكن هناك حوار برعاية رئيس الجمهورية لنتناقش بجدية ومسؤولية. متمسّكون بطرحنا اليوم أكثر من أي وقت لرفع الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والخروج من التهميش المناطقي الذي أهلكنا وأهلك أهلنا."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أحمد العوضي يعلن موعد زواجه
Lebanon 24
أحمد العوضي يعلن موعد زواجه
23:00 | 2025-03-01
01/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فترة من الغياب.. صورة جديدة تؤكد انفصال ابن إيلي صعب عن خطيبته
Lebanon 24
بعد فترة من الغياب.. صورة جديدة تؤكد انفصال ابن إيلي صعب عن خطيبته
15:33 | 2025-03-01
01/03/2025 03:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
" غير مناسب في رمضان".. مشهد نسائي في مسلسل عربي يثير الجدل
Lebanon 24
" غير مناسب في رمضان".. مشهد نسائي في مسلسل عربي يثير الجدل
11:30 | 2025-03-01
01/03/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "راجمة صواريخ" في بيروت!
Lebanon 24
بالصورة.. "راجمة صواريخ" في بيروت!
14:45 | 2025-03-01
01/03/2025 02:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإقتراب يعني السحق".. "تحذير" من وهاب!
Lebanon 24
"الإقتراب يعني السحق".. "تحذير" من وهاب!
14:05 | 2025-03-01
01/03/2025 02:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:45 | 2025-03-02
رغم "الموقف الصعب".. مستشار ألمانيا القادم يريد لقاء ترامب
10:43 | 2025-03-02
ليبيا تُسيطر على تسرب هيدروليكي يُهدّد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"
10:39 | 2025-03-02
نتنياهو: لا مزيد من الغذاء المجاني في غزة
10:24 | 2025-03-02
بالأسماء.. الرئاسة السورية تُصدر قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوريّ
10:11 | 2025-03-02
ضبط مستودع في سوريا... شاهدوا بالصور ما عُثِرَ عليه في داخله
10:03 | 2025-03-02
روبيو: ترامب الوحيد القادر على إقناع بوتين
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
02/03/2025 17:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
02/03/2025 17:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
02/03/2025 17:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24