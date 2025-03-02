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إقتصاد

مجلس النواب الإيراني يعزل وزير الاقتصاد

Lebanon 24
02-03-2025 | 09:09
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وافق البرلمان الإيراني في جلسة علنية اليوم الأحد، بأغلبية الأصوات، على سحب الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وعزله من الحكومة.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن 182 نائباً صوتوا على عزل همتي، مقابل 89 معارض، من أصل 273 نائباً حضروا جلسة المساءلة. (الامارات 24)
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