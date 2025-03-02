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عربي-دولي

ستارمر: بريطانيا وفرنسا تعملان مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال

Lebanon 24
02-03-2025 | 09:34
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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده وفرنسا تعملان معا على "خطة لوقف القتال" بين أوكرانيا وروسيا، وذلك قبل ساعات من عقد قمة حاسمة في لندن مع عشرات المسؤولين الأوروبيين.

وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ستعمل المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما دولة أو دولتين أخريين، مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال، وبعد ذلك سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة". (العربية)
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