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إحتجاجات ضدّ إيلون ماسك أمام معارض شركته للسيارات

Lebanon 24
02-03-2025 | 09:57
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قبضت الشرطة على 9 مشاركين في تظاهرة صاخبة أمام شركة تسلا في مدينة نيويورك، إحتجاجاً على دور مالك الشركة إيلون ماسك في تخفيضات شاملة للقوى العاملة في الحكومة الاتحادية، وفقاً لتعليمات الرئيس دونالد ترامب.
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وقالت الشرطة إن مئات شاركوا في الاحتجاج الذي كان واحداً من موجة احتجاجات بشعار "إسقاط تسلا" في أنحاء البلاد ضد ماسك الذي يرأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب.
وتجمعت حشود أيضاً أمام معارض لشركة صناعة السيارات الكهربائية في غاكسونفيل في ولاية فلوريدا، وتوسون في ولاية أريزونا، ومدن أخرى، وأوقفوا حركة المرور وهتفوا ولوحوا بلافتات كُتب عليها "أحرقوا سيارة تسلا: أنقذوا الديمقراطية" و"لا للمستبدين في الولايات المتحدة". (الامارات 24)
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