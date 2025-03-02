Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء.. الرئاسة السورية تُصدر قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوريّ

Lebanon 24
02-03-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1327953-638765332069778946.jpg
Doc-P-1327953-638765332069778946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد، عن صدور قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وقالت الرئاسة السورية في بيان: 

"انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
Advertisement

المادة (1): تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم:

1- د. عبد الحميد العواك.

2- د. ياسر الحويش.

-3- د. إسماعيل الخلفان.

-4- د. ريعان كحيلان.

5- ال. محمد رضا جلخي.

6- د. أحمد قربي.

7- د. بهية مارديني.

المادة (2): تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.

المادة (3) ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية". (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2025-03-02
10:43 | 2025-03-02
10:39 | 2025-03-02
10:11 | 2025-03-02
10:03 | 2025-03-02
10:00 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24