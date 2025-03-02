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عربي-دولي

في تقريره اليومي.. الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس مستقرة

Lebanon 24
02-03-2025 | 13:30
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أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن الحالة الصحية للبابا فرنسيس بقيت مستقرة اليوم أيضًا، ولم يكن بحاجة إلى التهوية الميكانيكية غير الباضعة، بل اكتفى بالعلاج بالأوكسجين عالي التدفق. كما أنه لا يعاني من الحمى.
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ونظرًا لتعقيد وضعه الصحي، تبقى التوقعات بشأن مسار تعافيه غير واضحة.
وفي صباح اليوم، شارك البابا في القداس الإلهي برفقة الأشخاص الذين يعتنون به خلال فترة مكوثه في المستشفى، وبالتالي قضى وقته بين الراحة والصلاة.
 
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