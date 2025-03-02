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عربي-دولي

زلزال بقوة 5.57 يضرب منطقة في إندونيسيا

Lebanon 24
02-03-2025 | 14:27
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ضرب زلزال، مساء الأحد، بقوة 5.57 على مقياس ريختر منطقة سيرام في إندونيسيا من دون أن ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر.


وأعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) أن زلزالا بقوة 5.57 درجة ضرب منطقة سيرام في إندونيسيا.
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميل).


يذكر أن زلزالا آخر بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب، الأربعاء الماضي، قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية، من دون أن ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

ووفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.

من جهتها، أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية، أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ، مشيرة إلى أنه لا خطر لحدوث تسونامي. (سكاي نيوز)

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