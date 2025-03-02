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عربي-دولي

استطلاع للرأي يكشف حقيقة ما يشعر به الأميركيون تجاه روسيا

Lebanon 24
02-03-2025 | 14:46
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كشف استطلاع أجرته قناة "CBS" التلفزيونية وشركة "YouGov"، أن أكثر من ثلث الأميركيين يعتبرون روسيا دولة حليفة أو صديقة للولايات المتحدة الأميركية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 34% من سكان الولايات المتحدة يعتبرون روسيا دولة حليفة أو صديقة للولايات المتحدة، ومن بين مؤيدي الحزب الجمهوري، بلغت نسبة الذين لديهم موقف إيجابي تجاه روسيا 41%.
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وأجري الاستطلاع في الفترة بين 26 و 28 شباط الماضي، لـ2311 مشارك أمريكي، كما بلغ هامش الخطأ 2.5 نقطة مئوية.

عقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط الماضي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الطرفين اتفقا خلال أول لقاء مباشر منذ فترة طويلة على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الكامل بين روسيا والولايات المتحدة وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة القيود المصطنعة المفروضة على عمل سفارات ومؤسسات البلدين، وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. كما أعرب الوزير عن ثقته في أن الولايات المتحدة بعد المحادثات أصبح لديها فهم أفضل لموقف روسيا. (روسيا اليوم)
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