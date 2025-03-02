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عربي-دولي

دوي انفجار قنابل صوتية في منطقة المزة بدمشق

Lebanon 24
02-03-2025 | 15:04
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أكدت مصادر محلية في العاصمة السورية دمشق، سماع دوي انفجار في منطقة المزة مساء اليوم السبت.
 
وأوضحت مراسلة RT في العاصمة السورية أن الانفجارات في المزة دمشق ناتجة عن قنابل صوتية داخل حي سكني.
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تأتي الانفجارات في ظل وضع متوتر في العاصمة السورية مع استهدافات إسرائيلية متكررة لدمشق ومحيطها.

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

وقالت مراسلة RT إن غارات اسرائيلية استهدفت محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.

وفي المقابل، قالت "القناة 14" العبرية إن الجيش أغار على قواعد عسكرية كانت تخدم الجيش السوري سابقا ودمر وسائل قتالية في دمشق. (روسيا اليوم)
 
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