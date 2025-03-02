جواد ظريف يستقيل من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم استقالة محمد جواد ظريف من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية.



وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء: "أكد مصدران نبأ استقالة ظريف بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير المالية عبد الناصر همتي".

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