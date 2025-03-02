Advertisement

عربي-دولي

جواد ظريف يستقيل من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني

Lebanon 24
02-03-2025 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1328037-638765521730354805.jpg
Doc-P-1328037-638765521730354805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم استقالة محمد جواد ظريف من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء: "أكد مصدران نبأ استقالة ظريف بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير المالية عبد الناصر همتي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية
lebanon 24
03/03/2025 00:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس الإيرانية: محمد جواد ظريف يستقيل من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية
lebanon 24
03/03/2025 00:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التنمية الدولية البريطانية تقدم استقالتها "احتجاجا على قرار لندن خفض المساعدات الخارجية لتعزيز الإنفاق الدفاعي"
lebanon 24
03/03/2025 00:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس قسم العمليات في الشاباك خلال أحداث 7 تشرين الاول سيغادر منصبه بعد أسابيع
lebanon 24
03/03/2025 00:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24

استقالة

منصبه

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-03-02
16:39 | 2025-03-02
16:38 | 2025-03-02
16:18 | 2025-03-02
16:00 | 2025-03-02
15:31 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24