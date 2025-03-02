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عربي-دولي

زيلينسكي يؤكد: بوسعي "إنقاذ علاقتي" مع ترامب

Lebanon 24
02-03-2025 | 16:52
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بنظيره الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعهما العاصف في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة.

وأكد زيلينسكي على أنه يتعين المضي قدما في المحادثات بصيغة مختلفة.
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وأضاف الرئيس الأوكراني أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأن ذلك لن يساعد إلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه قال إنه سيعمل على الاستعداد لأي تحديات قد تنشأ.

وصرّح زيلينسكي للصحفيين في لندن يوم الأحد بأنه يعتقد أن "علاقتنا مع أميركا ستستمر ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن معها".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال زيلينسكي إن بلاده تشعر بدعم قوي، وأبدى ارتياحه لما قال إنها "وحدة أوروبية على مستوى عال للغاية لم نشهده منذ فترة طويلة".


وكتب زيلينسكي على تيليغرام بعد قمة لزعماء أوروبيين "نحن جميعا نعمل معا في أوروبا من أجل إيجاد أساس للتعاون مع أميركا من أجل سلام حقيقي وأمن مضمون".

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد أن على "أوروبا تحمّل العبء الأكبر" لضمان السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى استعداد دول عدة للمساهمة في الدفاع عن أي اتفاق هدنة محتمل.

وحضّ ستارمر الولايات المتحدة مجددا على تقديم الدعم لردع الرئيس بوتين عن انتهاك أي وقف محتمل لإطلاق النار، وذلك عقب محادثات في لندن جمعت حلفاء لكييف بحضور زيلينسكي. (سكاي نيوز)
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