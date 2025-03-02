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عربي-دولي

ماكرون: فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر في أوكرانيا

Lebanon 24
02-03-2025 | 18:50
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "لو فيغارو" إن فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا لا تشمل القتال البري.

لكن ماكرون قال إن الهدنة ستشمل الهجمات الجوية والبحرية والبنية التحتية للطاقة.
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وقال ماكرون للصحيفة: "في حالة وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب للغاية التحقق من (القتال) على طول الجبهة"، مضيفاً أن "خط الجبهة يعادل المسافة بين باريس وبودابست".

وتحدّث ماكرون لصحيفة لو فيجارو أثناء توجهه إلى لندن لحضور اجتماع مع قادة أوروبيين، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع خطة سلام في أوكرانيا.

جاءت القمة في لندن بعد يومين من انتهاء اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض باشتباك بينهما. وأبدى قادة العالم دعمهم القوي للرئيس الأوكراني، ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة بلاده.

وقال ماكرون إنه بموجب المقترح الفرنسي البريطاني، لن يتم نشر قوات برية أوروبية في أوكرانيا إلا في مرحلة ثانية.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" عن ماكرون قوله: "لن تكون هناك قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "السؤال هو كيف نستخدم هذا الوقت لمحاولة التوصل إلى هدنة من خلال مفاوضات ستستغرق عدة أسابيع، وبعد ذلك، بمجرد إبرام (اتفاق) سلام، يتم نشر (قوات)".

وقال زيلينسكي للصحفيين في لندن عندما سئل عما إذا كان على علم بالخطة: "أنا على علم بكل شيء".

وقال ماكرون إن "بلاده ودولا أوروبية أخرى يتعين أن تنفق المزيد على الدفاع. وقال لصحيفة لو فيجارو إن هذا قد يعني نحو ثلاثة إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن "المفوضية الأوروبية لابد أن تكون أكثر ابتكاراً في تمويل الإنفاق الدفاعي".
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