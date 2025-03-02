موقف جديد لزيلينسكي: لم يمر يوم لم تشعر فيه أوكرانيا بالامتنان لأميركا على دعمها

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين انه لم يمر يوم لم تشعر فيه أوكرانيا بالامتنان للولايات المتحدة على دعمها.ووعد زيلينسكي في خطابه المسائي بعد اجتماعه مع قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الأحد "ببذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للوقوف في صف واحد مع واشنطن".وأضاف: "ستكون هناك دبلوماسية من أجل السلام. ومن أجل أن نكون جميعا معا، أوكرانيا وكل أوروبا وبالتأكيد أميركا".وتابع: "بالطبع، نحن ندرك أهمية أميركا وممتنون لكل الدعم الذي تلقيناه من الولايات المتحدة. لم يمر علينا يوم لم نشعر فيه بهذا الامتنان".وكان زيلينسكي قال أمس الأحد إنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بنظيره الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعهما العاصف في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة.وأكد زيلينسكي أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأنها بصفتها من "زعماء العالم المتحضر" لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وصرّح زيلينسكي للصحفيين في لندن يوم الأحد بأنه يعتقد أن "علاقتنا مع أميركا ستستمر ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن معها".(سكاي نيوز)