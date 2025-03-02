17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موقف جديد لزيلينسكي: لم يمر يوم لم تشعر فيه أوكرانيا بالامتنان لأميركا على دعمها
Lebanon 24
02-03-2025
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين انه لم يمر يوم لم تشعر فيه أوكرانيا بالامتنان للولايات المتحدة على دعمها.
ووعد زيلينسكي في خطابه المسائي بعد اجتماعه مع قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الأحد "ببذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للوقوف في صف واحد مع واشنطن".
Advertisement
وأضاف: "ستكون هناك دبلوماسية من أجل السلام. ومن أجل أن نكون جميعا معا، أوكرانيا وكل أوروبا وبالتأكيد أميركا".
وتابع: "بالطبع، نحن ندرك أهمية أميركا وممتنون لكل الدعم الذي تلقيناه من الولايات المتحدة. لم يمر علينا يوم لم نشعر فيه بهذا الامتنان".
وكان زيلينسكي قال أمس الأحد إنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بنظيره الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعهما العاصف في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة.
وأكد زيلينسكي أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأنها بصفتها من "زعماء العالم المتحضر" لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصرّح زيلينسكي للصحفيين في لندن يوم الأحد بأنه يعتقد أن "علاقتنا مع أميركا ستستمر ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن معها".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
07:17 | 2025-03-02
02/03/2025 07:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته
Lebanon 24
توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته
10:29 | 2025-03-02
02/03/2025 10:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات
Lebanon 24
هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات
09:39 | 2025-03-02
02/03/2025 09:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من على شاطىء البحر... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً جديدة برفقة إبنها
Lebanon 24
من على شاطىء البحر... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً جديدة برفقة إبنها
09:19 | 2025-03-02
02/03/2025 09:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور أولاد زوجها... جيسيكا عازار تنشر صوراً جديدة من عيد ميلاد إبنها فهد
Lebanon 24
بحضور أولاد زوجها... جيسيكا عازار تنشر صوراً جديدة من عيد ميلاد إبنها فهد
05:39 | 2025-03-02
02/03/2025 05:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2025-03-03
"نظراً إلى الدعم".. زيلينسكي: استبدالي لن يكون سهلاً
02:24 | 2025-03-03
أوربان: الزعماء الأوروبيون قرروا أن الحرب وليس السلام هي المطلوبة
02:13 | 2025-03-03
قطاع غزة يغرق بالعتمة.. ألواح الطاقة الشمسية "لم ترحمهم"
02:04 | 2025-03-03
ماكرون: من الضروري أن تقف إيطاليا إلى جانبنا
01:54 | 2025-03-03
اتهمته بالعمالة لموسكو... وزير الدفاع الأميركي يرد على هيلاري كلينتون بصورة
01:37 | 2025-03-03
في تعليق طريف.. متحدثة البيت الأبيض: ترامب تناول طعام الغداء الذي أعد لزيلينسكي
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
03/03/2025 09:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
03/03/2025 09:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
03/03/2025 09:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24