ستارمر: أوروبا ستقدم لترامب خطة السلام في أوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن زعماء أوروبيين وافقوا على وضع خطة سلام لأوكرانيا من أجل عرضها على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي خطوة مهمة لواشنطن من أجل تقديم ضمانات أمنية، تقول كييف إنه "لا غنى عنها لردع روسيا".وقدّم الزعماء المشاركون في قمة لندن دعماً قوياً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة بلاده، وذلك بعد يومين فقط من مشادة كلامية بين زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترمب.واتفق الزعماء الأوروبيون على ضرورة "إنفاق المزيد على الدفاع للتأكيد لترمب على أن القارة قادرة على حماية نفسها".وبسبب المشكلات المالية التي تواجه عدداً كبيراً من الدول، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن "يخفف الاتحاد الأوروبي قواعده بشأن الديون".