Advertisement

عربي-دولي

بعد صفقة أسلحة "إنهاء المهمّة".. نتنياهو: ترامب "أعظم صديق" لإسرائيل

Lebanon 24
02-03-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1328093-638765802158537812.jpg
Doc-P-1328093-638765802158537812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تقديمه أسلحة "إنهاء المهمة" ضد "محور إيران"، مشيرًا إلى أن حماس وضعت شروطاً غير مقبولة للاستمرار في اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.
Advertisement

وقال نتنياهو في رسالة مصورة إن "دونالد ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض، لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها، وبهذه الطريقة هو يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الشر الإيراني"، وفق قوله.

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل اعتمدت مخطط المبعوث الأميركي ويتكوف للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، والذي يقضي بإطلاق سراح نصفهم في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم الأخير".
 
وتابع: "حماس عارضت ذلك، ووضعت شروطاً غير مقبولة على الإطلاق".
وعن وقف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، قال نتنياهو إن "حماس تسرق الإمدادات الإنسانية، وإسرائيل ستتخذ خطوات إضافية، إذا استمرت حماس في احتجاز الرهائن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:12 | 2025-03-03
10:00 | 2025-03-03
09:47 | 2025-03-03
09:24 | 2025-03-03
09:00 | 2025-03-03
08:26 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24