بعد صفقة أسلحة "إنهاء المهمّة".. نتنياهو: ترامب "أعظم صديق" لإسرائيل

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وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تقديمه أسلحة "إنهاء المهمة" ضد "محور إيران"، مشيرًا إلى أن حماس وضعت شروطاً غير مقبولة للاستمرار في اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.وقال نتنياهو في رسالة مصورة إن "دونالد ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض، لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها، وبهذه الطريقة هو يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الشر الإيراني"، وفق قوله.وأضاف نتنياهو: "إسرائيل اعتمدت مخطط المبعوث الأميركي ويتكوف للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، والذي يقضي بإطلاق سراح نصفهم في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم الأخير".