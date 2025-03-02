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الأردن يندد بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية الى غزة

Lebanon 24
02-03-2025 | 23:32
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ندد الأردن بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، معتبراً أنه "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار"، ويهدد "بتفجير الأوضاع مجدداً في القطاع".

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها سفيان القضاة قوله إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجير الأوضاع مجدداً في القطاع"، مشدداً على "ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك".
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واتهمت حماس إسرائيل بمحاولة عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار بعد ساعات من انتهاء مرحلته الأولى، ووصفت قرار قطع المساعدات بأنه "جريمة حرب وهجوم سافر" على الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني، بعد أكثر من عام من المفاوضات.
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