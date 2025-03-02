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صياغة الإعلان الدستوري السوري... تقديم التوصيات خلال 7 أيام

Lebanon 24
02-03-2025 | 23:51
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تستعد لجنة الخبراء التي عيّنها الرئيس السوري أحمد الشرع، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري من أجل تنظيم المرحلة  الانتقالية في سوريا، فيما قال أحد أعضائها لـ"الشرق"، إن التوصيات النهائية سيتم تقديمها في أجل أقصاه 7 أيام.
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وكانت الرئاسة السورية أعلنت، الأحد، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، تضم 7 شخصيات، وهي عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضا جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.

وفي تصريحات لـ"الشرق"، قال عضو اللجنة أحمد قربي، إن هناك "محددات عدة لعمل اللجنة"، منها "تبادل الأفكار ما بين أعضائها وشخصيات من الرئاسة السورية".

وأوضح قربي، الذي يحمل شهادة دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، أن "القضايا الـ4 التي تشملها هذه المحددات، الأمن والاستقرار، واستعادة الخدمات، وحرية الفضاء العام، وأخيراً تحقيق السلم الأهلي"، مشيراً إلى أن "هذه المقترحات وضعتها اللجنة المعنية بصياغة الدستور، وهناك تبادل للأفكار بشأن صياغة المقترحات النهائية بخصوص الإعلان الدستوري".

ولفت إلى أن اللجنة "تحتاج ما بين 3 إلى 7 أيام لتقديم المقترحات النهاية للرئيس السوري أحمد الشرع".

وعن آلية العمل بين أعضاء اللجنة، قال قربي: "لا يوجد آلية محددة توزع التخصصات، بل تعمل اللجنة كفريق واحد على مختلف أقسام مسودة الإعلان الدستوري".
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