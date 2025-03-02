Advertisement

عربي-دولي

فتحوا النار عليهم.. هجوم على مصلين في ريف حماة بسوريا يوقع قتلى وجرحى

Lebanon 24
02-03-2025 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1328103-638765818626461421.jpg
Doc-P-1328103-638765818626461421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المرصد السوري، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في ريف محافظة حماة.

وقال المرصد إن هجوما على مصلين بعد صلاة التراويح في بلدة حيالين بريف حماة، أوقع 4 قتلى وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح.
Advertisement

وأضاف المرصد أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على المصلين.

وأشار المرصد إلى أن القوات الأمنية استقدمت عناصر وتعزيزات إلى المنطقة التي شهدت الحادث من أجل ملاحقة المهاجمين.

وذكرت صفحات ومواقع إعلامية محلية، أن المسلحين فتحوا النار على المصلين أثناء دخولهم المسجد لأداء صلاة التراويح، مساء أمس الأحد.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:12 | 2025-03-03
10:00 | 2025-03-03
09:47 | 2025-03-03
09:24 | 2025-03-03
09:00 | 2025-03-03
08:26 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24