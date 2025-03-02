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عربي-دولي

ترودو سيلتقي الملك تشارلز.. تهديد ترامب بضم كندا بند ابرز في المحادثات

Lebanon 24
02-03-2025 | 23:54
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من المقرر أن يجتمع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مع الملك تشارلز الثالث، بصفته ملك كندا، اليوم الاثنين، حيث سيناقش تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم كندا لتكون الولاية 51.

وقد تعرض الملك تشارلز لانتقادات في كندا بسبب صمته حيال تهديدات ترامب بضم كندا.
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وقال ترودو في لندن، الأحد، إنه سيناقش مع تشارلز القضايا المهمة بالنسبة للكنديين. وأضاف: "لا شيء يبدو أكثر أهمية بالنسبة للكنديين في الوقت الحالي من الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا كدولة".
ويعتبر تشارلز هو رأس دولة كندا، التي هي عضو في الكومنولث البريطاني.

وبصفة عامة، فإن حركة مناهضة الملكية في كندا صغيرة، لكن صمت الملك حيال تهديدات ترامب قد أثار الحديث بهذا الشأن في الأيام الأخيرة.

وكان الملك، الذي التقى يوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعا ترامب للقدوم إلى اسكتلندا للقيام بزيارة دولة.

وقال المحامي الدستوري لايل سكينر في منشور على "إكس": "خبر رائع أن رئيس الوزراء سيجتمع مع ملك كندا غدا. نأمل أن يسفر هذا عن بيان من الملك بشأن مملكة كندا".
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