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عربي-دولي

خطة مصر حول إعمار غزة باتت جاهزة.. ستعرض اليوم على طاولة الجامعة العربية

Lebanon 24
03-03-2025 | 00:18
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أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على القادة العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة غداً الثلاثاء.
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وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويكا، أمس الأحد: "يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولاً قبل عرضها على أي طرف أجنبي"، مضيفاً بأنه "لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء، الثلاثاء".

ورفضت الدول العربية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة الأميركية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين.
وتعمل مصر على حشد دعم عربي في مواجهة خطة الرئيس الأميركي للسيطرة على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بحسب تسميته.

من المقرّر أن تستضيف مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين، قبل القمة العربية المقرّر عقدها غداً الثلاثاء والتي سيناقش خلالها القادة العرب خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية المصري إلى "التطبيق الأمين والكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحث الاتحاد الأوروبي على ممارسة "المزيد من الضغط" على إسرائيل لتنفيذ بنوده.
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