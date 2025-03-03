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عربي-دولي

بقيمة 3 مليارات دولار.. عرض بريطاني جديد لأوكرانيا والنرويج تعلن زيادة الدعم

Lebanon 24
03-03-2025 | 00:32
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وقعت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز مع وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو اتفاقا لتقديم قرض قيمته 2.26 مليار جنيه إسترليني (2.84 مليار دولار) لأوكرانيا، من المتوقع منح الشريحة الأولى منه هذا الأسبوع، حسب بيان لوزارة الخزانة.
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اتفاق سلام
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده وفرنسا ستعملان على صياغة اتفاق سلام مع أوكرانيا لتقديمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصف ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح بعد اجتماع عاصف، الجمعة، بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يستضيف ستارمر قادة دول غربية بلندن في محاولة لإحياء مسألة طرح اتفاق سلام. وقال إنه يأمل أن يخرج تحالف أوروبي “من الدول ذات العزيمة” بموقف موحد لدعم كييف.

لكنه قال إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن تضمنه الولايات المتحدة لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا مرة أخرى.

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “بمعنى آخر، علينا أن نجد تلك الدول المستعدة للمبادرة أكثر في أوروبا”.

دعم نرويجي
في السياق، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لشبكة (إن آر كيه)، السبت، إن حكومة بلاده ستطلب قريبا من البرلمان زيادة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا.

وأضاف ستوره: “يمكنني أن أقول اليوم إننا سنعود إلى البرلمان في المستقبل القريب باقتراح لزيادة الدعم”.

ووافق البرلمان النرويجي في أواخر العام الماضي على إنفاق ما مجموعه 35 مليار كرونة نرويجية (3.12 مليارات دولار) على الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا في عام 2025 وما مجموعه 155 مليار كرونة (13.76 مليار دولار) في الأعوام من 2023 إلى 2030.

وسيجتمع ستوره مع زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن اليوم الأحد.

ويشارك في قمة لندن كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الوزراء الكندي جاستن ترودو والبولندي دونالد توسك والإيطالية جورجا ميلوني، فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا.

تأتي هذه القمة قبل القمة الأوروبية الاستثنائية بشأن أوكرانيا المقرر عقدها الخميس في بروكسل.
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