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عربي-دولي

ميدفيديف: اعداء روسيا يريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني

Lebanon 24
03-03-2025 | 01:32
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، القمة التي عُقدت، الأحد، في العاصمة البريطانية لندن بشأن أوكرانيا بأنها "مشهد سوقي".

وكتب ميدفيديف في حسابه على منصة "إكس": "تجمُع المشعوذين المعادين لترامب وروسيا التأم في لندن ليقسموا الولاء للحثالة النازية في كييف. هذا المشهد المخزي أسوأ من هراء المهرج في المكتب البيضاوي".
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وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "إنهم يريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".
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