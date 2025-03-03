ميدفيديف: اعداء روسيا يريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني

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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، القمة التي عُقدت، الأحد، في العاصمة البريطانية لندن بشأن أوكرانيا بأنها "مشهد سوقي".وكتب ميدفيديف في حسابه على منصة "إكس": "تجمُع المشعوذين المعادين لترامب وروسيا التأم في لندن ليقسموا الولاء للحثالة النازية في كييف. هذا المشهد المخزي أسوأ من هراء المهرج في المكتب البيضاوي".وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "إنهم يريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".