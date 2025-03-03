Advertisement

عربي-دولي

حاملة طائرات أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية

Lebanon 24
03-03-2025 | 01:31
A-
A+
Doc-P-1328147-638765877624501031.jpg
Doc-P-1328147-638765877624501031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد في استعراض للقوة، وذلك بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية لاختبار لصواريخ كروز لاستعراض قدراتها على مواجهة أي هجوم.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إن وصول حاملة الطائرات يو اس اس كارل فينسون ومجموعتها الهجومية لميناء بوسان الكوري الجنوبي يهدف لإظهار التحالف الراسخ بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المستمرة ودعم إمكانية التشغيل البيني للأصول المشتركة للدولتين.
Advertisement

وأضافت البحرية الكورية الجنوبية أن هذه أول مرة تصل فيها حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية منذ حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن يثير إرسال الحاملة غضب كوريا الشمالية، التي ترى في نشر مثل هذه الأصول العسكرية الأميركية القوية تهديدات أمنية كبيرة.

وردت كوريا الشمالية على بعض عمليات النشر السابقة لحاملات الطائرات الأميركية والقاذفات بعيدة المدى والغواصات النووية من خلال اختبارات صواريخ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:12 | 2025-03-03
10:00 | 2025-03-03
09:47 | 2025-03-03
09:24 | 2025-03-03
09:00 | 2025-03-03
08:26 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24