حاملة طائرات أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية

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وصلت حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد في استعراض للقوة، وذلك بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية لاختبار لصواريخ كروز لاستعراض قدراتها على مواجهة أي هجوم.وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إن وصول حاملة الطائرات يو اس اس كارل فينسون ومجموعتها الهجومية لميناء بوسان الكوري الجنوبي يهدف لإظهار التحالف الراسخ بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المستمرة ودعم إمكانية التشغيل البيني للأصول المشتركة للدولتين.وأضافت البحرية الكورية الجنوبية أن هذه أول مرة تصل فيها حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية منذ حزيران الماضي.ومن المتوقع أن يثير إرسال الحاملة غضب كوريا الشمالية، التي ترى في نشر مثل هذه الأصول العسكرية الأميركية القوية تهديدات أمنية كبيرة.وردت كوريا الشمالية على بعض عمليات النشر السابقة لحاملات الطائرات الأميركية والقاذفات بعيدة المدى والغواصات النووية من خلال اختبارات صواريخ.