في تعليق طريف.. متحدثة البيت الأبيض: ترامب تناول طعام الغداء الذي أعد لزيلينسكي

في تعليق طريف على شاشة "فوكس نيوز" Fox News، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب استمتع بتناول وجبة الطعام التي تم إعدادها لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن ألغى الغداء المشترك عقب المشادة الكلامية الحادة بينهما.

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وقالت ليفيت في المقابلة التلفزيونية: "لقد استمتع الرئيس بالغداء، لقد تناول اليوم غداء زيلينسكي بالمعنى الحرفي والمعنى المجازي".

ووفقا للمتحدثة باسم البيت الأبيض، ألغى ترامب الغداء المشترك بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده أن زيلينسكي غير مستعد لإجراء مناقشات جادة حول تسوية سلمية.



وكان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، كشف عن محتويات قائمة طعام الغداء الذي كان من المفترض أن يحضره الوفد الأوكراني برئاسة زيلينسكي، موضحاً أن القائمة شملت دجاجا مشويا مع إكليل الجبل، مع سلطة خضراء تحتوي على الطماطم والملفوف والهليون. وكان من المقرر أن تشمل الحلوى كريم بروليه والتوت المتنوع والبسكويت بالحمضيات.