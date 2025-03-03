Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: من الضروري أن تقف إيطاليا إلى جانبنا

Lebanon 24
03-03-2025 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1328161-638765895360492373.png
Doc-P-1328161-638765895360492373.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى إيطاليا "قوية" وتعمل إلى جانب شركائها لإيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى البقاء "متحدا".

وقال لصحيفة "إيل فوغليو" التي تصدر الإثنين: "إذا أردنا بصفتنا أوروبيين أن نكون ذوي صدقية في دعمنا أوكرانيا على المدى الطويل، يجب أن نكون قادرين على تقديم ضمانات أمنية قوية".
Advertisement

وأضاف ماكرون: "نحن نحاول تحريك الأمور. ونحن في حاجة إلى إيطاليا، إيطاليا القوية التي تعمل إلى جانب فرنسا وألمانيا"، وفق ترجمة لتصريحاته المنشورة باللغة الإيطالية.

وتابع: "من الضروري أن تقف إيطاليا إلى جانبنا، وأن تنخرط في هذا المسار، وأن تفعل ذلك بصفتها دولة أوروبية عظيمة، على خطى ماريو دراغي"، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق.

وقال ماكرون على مسامع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المعروفة بقربها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "في هذه اللحظة، يجب أن نبقى متحدين".

وشددت ميلوني من جهتها الأحد أيضا على أنه "من المهم جدا تجنب" خطر "انقسام" الغرب، بعد المشادة، الجمعة، بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، مضيفة أن "إيطاليا والمملكة المتحدة يمكن أن تؤديا دورا مهما في مدّ الجسور".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:12 | 2025-03-03
10:00 | 2025-03-03
09:47 | 2025-03-03
09:24 | 2025-03-03
09:00 | 2025-03-03
08:26 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24