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أوربان: الزعماء الأوروبيون قرروا أن الحرب وليس السلام هي المطلوبة

Lebanon 24
03-03-2025 | 02:24
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وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الأحد، قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة غير الرسمية في لندن، حيث اتفق المشاركون على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بأنها "خاطئة وخطيرة".

وكتب أوربان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "في لندن، قرر الزعماء الأوروبيون أن الحرب، وليس السلام، هي المطلوبة. وقرروا أن أوكرانيا يجب أن تواصل الحرب. وهذا أمر سيء وخاطئ وخطير. تظل المجر إلى جانب السلام".
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من جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن المشاركين في القمة اتفقوا على أنهم سيستثمرون المزيد في دفاعهم وأنهم سيزيدون الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى "إعادة تسليح أوروبا بشكل عاجل" بعد القمة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، يطالب فيها بالانخراط في "مناقشات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار" في الصراع مع أوكرانيا، لافتاً إلى وجود خلافات في الآراء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.

كما قال أوربان إنه يعارض الجهود الرامية إلى إيجاد أي إجماع بشأن أوكرانيا بين الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة.


وانعقدت في العاصمة البريطانية لندن، أمس الأحد، قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي.
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