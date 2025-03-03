ترامب: علينا تمضية وقت أقل ونحن نشعر بالقلق من بوتين

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ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، على الانتقادات التي يواجهها على خلفية تقاربه المتزايد مع موسكو حيال ملف أوكرانيا، قائلا إن على الولايات المتحدة تخفيف شعورها بالقلق حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" ليل الأحد: "علينا تمضية وقت أقل ونحن نشعر بالقلق من بوتين وأن نمضي المزيد من الوقت في القلق من عصابات المهاجرين التي تضم مغتصبين وتجار مخدرات وقتلة وأشخاصا من مصحات عقلية يدخلون إلى بلدنا - حتى لا ينتهي الأمر بنا مثل أوروبا".وبدا تحول ترامب الصادم حيال الحرب وروسيا جليا قبل أيام عندما قام بتأنيب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحفيين في البيت الأبيض.ودفع السجال العلني الذي وصف ترامب خلاله الرئيس الأوكراني بأنه "عديم الاحترام"، زيلينسكي إلى مغادرة البيت الأبيض من دون التوقيع الذي كان منتظرا على اتفاق بشأن حقوق تشارك المعادن الأوكرانية.وأثار تقارب ترامب مع بوتين القلق في أوروبا وفي صفوف الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الذي عبّر أعضاؤه عن مخاوفهم حيال الأمن القومي.وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي الذي بات من أشد منتقدي ترامب إن "البيت الأبيض تحول إلى ذراع للكرملين".وأفاد محطة "سي إن إن" في وقت سابق "يبدو أن أميركا تحاول الاصطفاف إلى جانب الطغاة".وفي الأثناء، وقف حزب ترامب الجمهوري إلى حد كبير بجانبه إذ اقترح كبار المسؤولين تنحي زيلينسكي لضمان التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو.وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز لـ"سي إن إن" الأحد: "نحتاج إلى زعيم يمكنه التعامل معنا وفي نهاية المطاف التعامل مع الروس وإنهاء هذه الحرب".