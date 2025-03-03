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عملية طعن في حيفا.. سقوط قتلى وجرحى ومقتل المنفذ

Lebanon 24
03-03-2025 | 03:27
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أفادت الشرطة الإسرائيلية عن وقوع عملية إطلاق نار في مدينة حيفا، مشيرة إلى وجود معلومات عن عدد من المصابين ومقتل المنفذ.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الهجوم وقع في مركز الخليج في حيفا، وأن قوات الأمن في طريقها إلى موقع الحادث. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن 5 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بالمدينة، حال 3 منهم خطيرة وأن خلفية الحادث قيد الفحص.
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