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عربي-دولي

آخر المعلومات عن وضع البابا فرنسيس الصحيّ.. إليكم ما كشفه الفاتيكان

Lebanon 24
03-03-2025 | 05:15
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أعلن الفاتيكان، الإثنين، أن البابا فرنسيس استراح جيدا الليلة الماضية وهو في حالة مستقرة دون جهاز تنفس صناعي، بينما لا يزال يعاني من التهاب رئوي مزدوج ويتلقى العلاج في مستشفى منذ 18 يوما.

وذكر الفاتيكان في تحديث طبي بشأن حالته، الأحد، أن البابا (88 عاما) لم يعد بحاجة إلى استخدام التنفس الصناعي ولم يكن يعاني من الحمى.
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وقال الفاتيكان في مذكرة من سطر واحد صباح، الإثنين: "استراح البابا جيدا طوال الليل"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع صدور تحديث طبي كامل عن حالة البابا مساء الإثنين. (سكاي نيوز عربية) 
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