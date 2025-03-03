إندونيسيا تُسجّل أول انخفاض في التضخم منذ 25 عاماً

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سجلت إندونيسيا أول انخفاض سنوي في أسعار المستهلك منذ أكثر من عقدين من الزمن مع انخفاض أسعار الكهرباء وبعض السلع الغذائية الأساسية، وهو ما يمكن أن يتيح الفرصة أمام البنك المركزي الإندونيسي لخفض الفائدة إذا استقر سعر صرف الروبية.وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة، انخفضت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.09 بالمئة سنويا وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ آذار 2000.