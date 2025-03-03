تقريرٌ لصحيفة إسرائيليّة... دولة عربيّة تُعدّ "فخّاً" لتل أبيب

ذكر موقع "روسيا اليوم" أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية زعمت أن مصر تجهز فخاً لإسرائيل عن طريق تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية لنشرهم في قطاع غزة.

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وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر تعمل على إعداد خطة من ثلاث مراحل لإعادة إعمار قطاع غزة، دون إجبار سكان القطاع على مغادرته، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تدعو إلى إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لنقل الفلسطينيين خلال فترة التعافي الأولية، والتي ستستمر ستة أشهر.ووفقاً للصحيفة، فإن الخطة المصرية تشمل تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية لنشرهم في قطاع غزة، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن هذا الإجراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، محمد مصطفى، في القاهرة. وأكد عبد العاطي أن هناك توافقاً واسعاً بين مصر والحكومة الفلسطينية بشأن الترتيبات الأمنية والحكومية في غزة.وأضافت الصحيفة أن الخطة المصرية تقترح إنشاء حكومة فلسطينية جديدة، غير تابعة لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية الحالية، للإشراف على جهود إعادة الإعمار. وتتضمن الخطة ثلاث مراحل رئيسية تستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المساعدات الإنسانية.وأشارت "معاريف" إلى أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع دول عربية أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، لتنفيذ هذه الخطة. وقد ناقش مسؤولون من هذه الدول الاقتراح المصري خلال اجتماع عقد في الرياض الشهر الماضي، قبل تقديمه في القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في الرابع من آذار.وتشمل المرحلة الأولى من الخطة إنشاء ثلاث "مناطق آمنة" داخل غزة، حيث يمكن للفلسطينيين الإقامة مؤقتاً أثناء إزالة الأنقاض واستعادة البنية التحتية. ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 20 شركة مصرية وأجنبية في هذه الجهود.وأكدت الصحيفة أن مصر تسعى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ هذه الخطة.