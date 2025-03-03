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عربي-دولي

"حماس" ترفض المقترح الأميركي وتعتبره منحازا لإسرائيل

Lebanon 24
03-03-2025 | 06:39
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أكد المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم اليوم الاثنين أن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حول قطاع غزة ينسجم بشكل كامل مع الموقف الإسرائيلي.
 
وشدد قاسم في إفادة صحفية اليوم على أن مقترح ويتكوف  يهدف إلى تسليم جميع الرهائن دون التزام إسرائيل بوقف الحرب على القطاع.

وانتقد قاسم محاولات إسرائيل الضغط على فريق المفاوضات من خلال التصعيد العسكري وإجراءاته العقابية ضد القطاع، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تؤتي ثمارها مهما استمر العدوان.

وحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تعطيل التوصل إلى اتفاق دائم، معتبرا أن طرح صيغ غير مقبولة يعكس نية حكومة رئيس الوزراء بنيامبن نتنياهو في إفشال الجهود الرامية للتهدئة.

وحذر من عواقب القرارات الإسرائيلية على أهالي القطاع ومصير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، مشددا على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج.

كما اعتبر أن مقترح "ويتكوف" يخدم رغبة إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى من التهدئة دون تقديم أي تنازلات حقيقية.

وفي سياق متصل، اتهم قاسم إسرائيل بالعودة إلى سياسة التجويع وابتزاز المواقف السياسية عبر إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واصفا هذه الإجراءات بأنها "انتهاك فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على أن وقف إدخال المساعدات اليوم يُعدّ "جريمة جديدة" تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا قاسم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوضع حد لهذه السياسات العدوانية التي تستهدف تجويع الفلسطينيين وفرض مزيد من الضغوط عليهم لتحقيق مكاسب سياسية. (روسيا اليوم) 

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