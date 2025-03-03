الصين تدرس سبل الردّ على التعرفات الأميركية

Advertisement

أعلن المصنعون الصينيون عن ارتفاع الطلبيات في شباط الماضي، حيث سارع المستوردون إلى التغلب على الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما ذكر تقرير إعلامي صيني أن بكين تدرس سبل الرد.وفرض ترامب، في وقت سابق، رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، ومن المقرر أن ترتفع إلى 20 بالمئة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.وقالت صحيفة "غلوبال تايمز"، التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الاثنين، إن بكين تدرس كلا من الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية لمواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب. (سكاي نيوز)