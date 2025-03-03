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روسيا تعلن إحباط مخطط كان يستهدف "مترو موسكو"

Lebanon 24
03-03-2025 | 07:55
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أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الاثنين أنه تمكن من "تحييد" رجل كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على مترو موسكو ومؤسسة دينية يهودية في منطقة موسكو. وأضاف الجهاز أنه حاول اعتقال المشتبه به، لكنه قاوم وتم قتله بالرصاص خلال العملية. كما ذكر الجهاز أن المشتبه به كان يخطط للسفر إلى أفغانستان والانضمام إلى جماعة إرهابية بعد تنفيذ الهجمات.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها أسقطت 128 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، في واحدة من أكبر الهجمات المماثلة ضد روسيا منذ بداية الحرب. وأوضحت الوزارة أن الدفاع الجوي الروسي اعترض ودمر 128 مسيرة أوكرانية، بما في ذلك 83 فوق منطقة كراسنودار و30 فوق شبه جزيرة القرم.
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