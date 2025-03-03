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إقتصاد
أسعار تذاكر الطيران على موعد مع إرتفاع جديد في 2025
Lebanon 24
03-03-2025
|
08:26
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أفادت شركات طيران ومحللو الصناعة بأنه من المرجح أن تواصل أسعار السفر الجوي الارتفاع في 2025 بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها العام الماضي.
وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن التضخم وصل "إلى أعلى نقطة له خلال عام تقريبًا، مدفوعًا بارتفاع معدل التضخم في أسعار الغذاء وأسعار السفر الجوي".
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وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، عن زيادة بواقع 7.3% في أسعار التذاكر لأوروبا لعام 2024، بينما نشرت مفوضية السفر الأوروبية وهيئة "يوريل باس" في شهر شباط الماضي مسحًا يظهر أنه من المرجح أن عدد المسافرين من آسيا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أوروبا سوف يكون أقل من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت مفوضية السفر الأوروبية: "تظل القدرة على تحمل التكلفة أكبر حاجز أمام السفر الدولي، وهو العائق الذي استشهد به 46% من المشاركين في الاستطلاع الذين لا يخططون لرحلة أوروبية".
وفي حين أن الكثيرين في أوروبا وغيرها من القارات قد يبحثون عن خطوط جوية منخفضة التكلفة وعطلات أقرب للوطن، فإن أسعارها أيضًا تواجه زيادة حيث تتحدث شركات الطيران عن الحاجة لتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة.
وأشارت شركة "جيت 2" للطيران والسفر ومقرها المملكة المتحدة في 19 فبراير الماضي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية في قطاعات مثل صيانة الطائرات ورسوم المطارات والوقود. (العربية)
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