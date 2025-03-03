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عربي-دولي

بريطانيا تُحقّق في استخدام "تيك توك" لبيانات الأطفال

Lebanon 24
03-03-2025 | 09:24
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أطلقت المملكة المتحدة ما وصفته بأنه "تحقيق كبير" حول استخدام منصة "تيك توك" للمعلومات الشخصية للأطفال.

وسيفحص مكتب مفوض المعلومات "ICO" الطريقة التي تستخدم بها منصة التواصل الاجتماعي بيانات من تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا لتوصية بمحتوى إضافي لهم.
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وقال جون إدواردز، مفوض المعلومات، إنه سينظر في ما إذا كانت ممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك يمكن أن تؤدي إلى تعرض الأطفال لأضرار، مثل تسريب البيانات أو قضاء "وقت أطول مما هو صحي" على المنصة، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت "تيك توك"، في تصريحات لـ"بي بي سي"، إن أنظمة التوصية بالمحتوى الخاصة بها تعمل بموجب "تدابير صارمة وشاملة تحمي خصوصية وسلامة المراهقين".

وأضافت أن المنصة لديها أيضًا "قيود صارمة على المحتوى المسموح به في المواجيز لدى المراهقين". (العربية)

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