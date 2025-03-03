تركيا: ندين قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات لغزة

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أدانت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "إن منع الحكومة الإسرائيلية من الوصول إلى الإمدادات الأساسية للشعب الفلسطيني هو انتهاك واضح للقانون الدولي. وهذه الممارسة، التي تهدف إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، تعرض للخطر أيضا الجهود الرامية إلى جعل وقف إطلاق النار في غزة دائما. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لضمان توصيل المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة وضمان وفاء إسرائيل بمسؤولياتها".ومن جهته، أدان البرلمان العربي قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية وقف دخولها اعتبارا من اليوم الأحد.