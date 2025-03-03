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عربي-دولي

"حكومة سورية جديدة".. تسريبات تكشف أسماء وتفاصيل وهذه حقيقتها

Lebanon 24
03-03-2025 | 10:35
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تداول مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وثيقة بقائمة تضم 27 وزيرًا بينهم 5 سيدات، تحت عنوان تشكيل حكومة سورية انتقالية جديدة برئاسة وزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني.

التسريبات التي جاءت في ظل تعتيم إعلامي كامل من قبل الحكومة السورية الحالية، وغياب لوسائل الإعلام الجماهيرية الممثلة للحكومة، بعد إغلاق التلفزيون السوري وعدم إطلاق أي وسيلة أخرى بعد 3 أشهر على سقوط نظام الأسد، لم يتم التأكد من صحتها أو صحة الوثيقة؛ إذ لم يصدر أي إعلان رسمي عن تشكيل حكومي جديد رغم وعود الإدارة السورية بتشكيل حكومة جديدة في بداية آذار.
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كما تأتي عقب أنباء متواترة عن عزم الإدارة السورية تكليف رجل الأعمال السوري أيمن أصفري بتشكيل الحكومة الجديدة، ليخرج الرجل قبل يومين ببيان ينفي فيه تكليفه أو قبوله.

التشكيلة الوزارية المسربة تشمل أسماء مثل أسعد الشيباني رئيساً للوزراء، والدكتور إبراهيم شاشو وزيراً للأوقاف، والدكتور جهاد مقدسي وزيراً للخارجية، وأكرم العفيف الذي تمت تسميته وزيرًا للزراعة، إلا أنه نفى علمه بالتسريبات وأشار إلى أنها ربما تعكس استمزاج رأي الشارع. (ارم نيوز)
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