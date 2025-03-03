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إقتصاد

صافي الأصول الأجنبية ترتفع في مصر

Lebanon 24
03-03-2025 | 10:52
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أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز 2.74 مليار دولار في كانون الثاني، بدعم فيما يبدو من بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار من 5.96 مليار دولار في نهاية كانون الاول. وجاءت الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي. (سكاي نيوز)
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