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عربي-دولي

بالصور.. انفجار يهز ريف دير الزور في سوريا

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:09
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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بإصابة عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار مجهول السبب حتى الآن في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، شرقي البلاد.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن الانفجار وقع  قرب دوار المصرية في البوكمال، وأظهرت الصور المتداولة اندلاع النيران في مكان الانفجار، وإطفائها من قبل الجهات المختصة.
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بدورها افادت قناة "الحدث" أن الانفجار ناجم عن صهريج وقود. 




 
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