بالصور.. انفجار يهز ريف دير الزور في سوريا

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وذكر "تلفزيون سوريا" أن الانفجار وقع قرب دوار المصرية في البوكمال، وأظهرت الصور المتداولة اندلاع النيران في مكان الانفجار، وإطفائها من قبل الجهات المختصة.بدورها افادت قناة "الحدث" أن الانفجار ناجم عن صهريج وقود.